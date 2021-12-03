Языковой скандал – русскоязычная учительница затравила ученика в Киеве. Фото: УП

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Языковой скандал в Киеве случился в школе № 303 — русскоязычная учительница затравила ученика, который просил перейти на украинский язык.

По словам очевидцев, инцидент произошел на уроке немецкого языка. Соответствующий ролик появился в сообществе «Катарсис».

Судя по видео, ученик попросил педагога говорить по-украински, на что получил такие гневные реплики.

Я горжусь тем, что не украинка, а россиянка. Он не понимает русский! Видишь ли, какой сложный язык. Будто я на китайском каком-то написала. Нужно сначала научиться культуре, понимаешь? — ответила учительница.

Она прокричала, что 70 лет в Украине «говорили по-русски и в этом нет ничего страшного».

Нужно обращаться к учителю с уважением, — ответила преподавательница уже на украинском языке.



Напомним, весной языковой скандал разгорелся в городе Черноморск в Одесской области. Преподаватель специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский «языком оккупантов и фашистов». После огласки инцидента преподавателя уволили.