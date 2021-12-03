Дожди со снегом на юге и востоке — погода в Украине на 4 ноября (КАРТА)https://racurs.ua/n163967-dojdi-so-snegom-na-uge-i-vostoke-pogoda-v-ukraine-na-4-noyabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 4 ноября без осадков в большинстве регионов.
Лишь в южных и восточных, а ночью также в части центральных областей ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Gismeteo.
Кроме того, 4 декабря в Украине, кроме южных и восточных регионов, ожидается гололедица на дорогах (I уровень опасности, желтый).
Погода в Киеве 4 декабря предусматривает переменную облачность, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −4…−6°, днем поднимутся до 0…+2°. Ветер западный, 3−8 м/с.
Погода во Львове также предусматривает переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет составлять −9…−11°, днем — 0…-2°. Ветер западный, 3−8 м/с.
Погода в Одессе будет с небольшим дождем. Термометры ночью покажут 0…+2°, днем — +3…+5°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.
Погода в Харькове предусматривает небольшой дождь, ночью без существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 0…+2° ночью и +3…+5° днем.
Геомагнитная обстановка в Киеве 4 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.
Источник: Gismeteo