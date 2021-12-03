В ряде регионов Украины 4 ноября ожидаются осадки, фото: PxHere

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Ракурс

Погода в Украине 4 ноября без осадков в большинстве регионов.

Лишь в южных и восточных, а ночью также в части центральных областей ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, 4 декабря в Украине, кроме южных и восточных регионов, ожидается гололедица на дорогах (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве 4 декабря предусматривает переменную облачность, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −4…−6°, днем поднимутся до 0…+2°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове также предусматривает переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет составлять −9…−11°, днем — 0…-2°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет с небольшим дождем. Термометры ночью покажут 0…+2°, днем — +3…+5°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове предусматривает небольшой дождь, ночью без существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 0…+2° ночью и +3…+5° днем.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo