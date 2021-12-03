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В ряде регионов Украины 4 ноября ожидаются осадки, фото: PxHere

Дожди со снегом на юге и востоке — погода в Украине на 4 ноября (КАРТА)

3 дек 2021, 16:41
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Погода в Украине 4 ноября без осадков в большинстве регионов.

Лишь в южных и восточных, а ночью также в части центральных областей ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, 4 декабря в Украине, кроме южных и восточных регионов, ожидается гололедица на дорогах (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха в Европе в 14.00 4 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 4 декабря предусматривает переменную облачность, без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −4…−6°, днем поднимутся до 0…+2°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода в Киеве 4 декабря, данные: Gismeteo

Погода во Львове также предусматривает переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет составлять −9…−11°, днем — 0…-2°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове 4 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Одессе будет с небольшим дождем. Термометры ночью покажут 0…+2°, днем — +3…+5°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе 4 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Харькове предусматривает небольшой дождь, ночью без существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 0…+2° ночью и +3…+5° днем.

Погода в Харькове 4 декабря, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.


Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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