Кладбище элитных внедорожников в Великобритании показали на видео. Фото: Motor

https://racurs.ua/n163966-kladbische-elitnyh-vnedorojnikov-v-velikobritanii-pokazali-na-video.html

Ракурс

Кладбище новых элитных авто Mercedes-Benz G-Class нашли в Великобритании. Некоторые автомобили успели превратиться в утиль, а некоторые сохранились в хорошем состоянии.

У большинства автомобилей недостает некоторых элементов — решеток радиатора, бамперов, оптики или стекол. Об этом сообщает Motor.

Причины, по которым внедорожники отправили гнить на заброшенный участок, неизвестны. Помимо «Гелендвагенов» на стоянке также можно заметить несколько более редких автомобилей Mercedes-Benz — например, седан W114, больше известный как «плакса».

Напомним, ранее мы сообщали, что «кладбище кораблей» NASA помогает исследовать ученым. Специалисты американского комического агентства взялись за исследование озера Эри, которое находится на территории США и Канады и занимает 11 место по площади среди озер мира. Уже много лет ученые ищут на дне этого водоема затонувшие суда.

Источник: Motor