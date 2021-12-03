Цвинтар елітних позашляховиків у Великій Британії показали на відео. Фото: Motor

https://racurs.ua/ua/n163966-cvyntar-elitnyh-pozashlyahovykiv-u-velykiy-brytaniyi-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Цвинтар нових елітних авто Mercedes-Benz G-Class знайшли у Великій Британії. Деякі автомобілі встигли перетворитися в утиль, а деякі збереглися в хорошому стані.

У більшості автомобілів бракує деяких елементів — решіток радіатора, бамперів, оптики або скла. Про це повідомляє Motor.

Причини, через які позашляховики відправили гнити на занедбану ділянку, невідомі. Крім «Гелендвагенів» на стоянці також можна помітити кілька рідкісних автомобілів Mercedes-Benz — наприклад, седан W114, більше відомий як «плакса».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «цвинтар кораблів» NASA допомагає досліджувати вченим. Фахівці американського комічного агентства взялися за дослідження озера Ері, яке знаходиться на території США й Канади й займає 11 місце за площею серед озер світу. Уже багато років вчені шукають на дні цієї водойми судна, що затонули.

Джерело: Motor