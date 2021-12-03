У низці регіонів України 4 листопада очікуються опади, фото: PxHere

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Погода в Україні 4 листопада очікується без опадів у більшості регіонів.

Лише у південних та східних, а вночі також і в частині центральних областей очікуються дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, 4 грудня в Україні, окрім південних та східних регіонів, очікується ожеледиця на дорогах (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Києві 4 грудня передбачає мінливу хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −4…−6°, вдень — піднімуться до 0…+2°. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові також передбачає мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме −9…−11°, вдень — 0…-2°. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде з невеликим дощем. Термометри вночі покажуть 0…+2°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові передбачає невеликий дощ вночі, вдень — без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря 0…+2° вночі та +3…+5° вдень.

Геомагнітний стан у Києві 4 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo