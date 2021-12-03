Мовний скандал – російськомовна вчителька зацькувала учня в Києві. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163968-movnyy-skandal-rosiyskomovna-vchytelka-zackuvala-uchnya-v-kyievi-video.html

Ракурс

Мовний скандал у Києві трапився в школі № 303 — російськомовна вчителька зацькувала учня, який просив її перейти на українську мову.

За словами очевидців, інцидент стався на уроці німецької мови. Відповідний ролик з’явився у спільноті «Катарсис».

Судячи з відео, учень попросив педагога говорити українською мовою, на що отримав такі гнівні репліки.

Я пишаюся тим, що не українка, а росіянка. Він не розуміє російську! Ти ж бачиш, який складний «язик». Ніби я китайською якоюсь написала. Треба спочатку навчитися культури, розумієш? — відповіла вчителька.

Вона прокричала, що 70 років в Україні «говорили російською і в цьому нема нічого страшного».

Потрібно звертатися до вчителя з повагою, — відповіла викладачка вже українською мовою.



Нагадаємо, навесні мовний скандал розгорівся в місті Чорноморськ в Одеській області. Викладач спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко назвав українську мовою «окупантів і фашистів». Після розголосу інциденту викладача звільнили.