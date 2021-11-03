Почему собаки наклоняют голову при общении с человеком, выяснили ученые

Собака. Фото: istock

https://racurs.ua/n162559-pochemu-sobaki-naklonyaut-golovu-pri-obschenii-s-chelovekom-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Собаки наклоняют голову при общении с человеком для концентрации на речи хозяина и распознавания знакомых слов.

Такое предложение выдвинули ученые из Венгрии. Об этом сообщает Animal Cognition.

Исследователи установили, что четвероногие друзья могут делать так для того, чтобы лучше видеть хозяина, поскольку у собак зачастую вытянутая морда. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 40 домашних собак разных пород. Каждая из них должна была запомнить названия двух ранее незнакомых игрушек.

После этого животные прошли три одинаковых испытания, первое из которых провели спустя месяц после знакомства с игрушками и передачи таковых хозяевам собак. Питомцев просили принести одну из новых игрушек, выбранных случайно. То же самое животным предлагали сделать спустя два, а затем три месяца после первого испытания.

В целом собаки приносили игрушки 12 раз. Во время каждого задания исследователи отмечали наличие или отсутствие наклона головы питомцев. Как выяснилось, псы, которые лучше запомнили название предметов и не путались в них, наклоняли голову чаще остальных.

Специалисты предположили, что разница в поведении собак связана с восприятием знакомых слов или же служит признаком повышенного внимания. Отмечается, что собаки породы бордер-колли наклоняли голову чаще, чем другие породы.

Напомним, ранее мы сообщали, что собаки могут вычленять слова из непрерывного потока речи. При этом, как выяснили венгерские исследователи, наши четвероногие друзья используют те же части мозга, что человек.