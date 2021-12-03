Зеленський, Єрмак та Коломойський — оприлюднено рейтинг «Еліта України»https://racurs.ua/ua/n163971-m.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, очолив цьогорічний національний рейтинг впливовості «Еліта України».
Керівник оргкомітету рейтингу, голова правління Міжнародного експертного клубу Олена Овчиннікова повідомила про це під час прес-конференції, інформує агентство УНІАН.
Загалом до рейтингу входять 100 визначених шляхом експертного голосування найвпливовіших осіб.
До топ-10 увійшли:
- Володимир Зеленський;
- бізнесмен Рінат Ахметов;
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
- бізнесмен Ігор Коломойський;
- перший помічник президента України Сергій Шефір;
- заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко;
- секретар РНБО Олексій Данілов;
- голова СБУ Іван Баканов;
- генпрокурор Ірина Венедіктова;
- бізнесмен Віктор Пінчук.
Мер Києва Віталій Кличко розташувався на 11-й сходинці цього рейтингу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль — на 12-й, п’ятий президент України Петро Порошенко — на 15-й, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук — на 22-й.
За словами Овчиннікової, у цьогорічному рейтингу претендентів оцінювали за «чіткими та жорсткими» критеріями, такими як:
- гроші;
- зв’язки;
- активність;
- широта сфер впливу.
Хто ж ці люди, які опинилися в топ-10? В першу чергу — це виконавча, законодавча та судова влада, бізнесмени. Абсолютно невеликим є відсоток лідерів громадської думки, творчих особистостей, письменників, вчених, — зазначила Овчиннікова.
Зазначається, що цей проект, започаткований Міжнародним експертним клубом та рейтинговим агентством ElitExpert у вересні 2020 року, був внесений до Національного реєстру рекордів України як наймасштабніший рейтинг за всю історію Незалежності.
Джерело: УНІАН