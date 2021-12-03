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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський, Єрмак та Коломойський — оприлюднено рейтинг «Еліта України»

3 гру 2021, 17:21
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Володимир Зеленський, президент України, очолив цьогорічний національний рейтинг впливовості «Еліта України».

Керівник оргкомітету рейтингу, голова правління Міжнародного експертного клубу Олена Овчиннікова повідомила про це під час прес-конференції, інформує агентство УНІАН.

Загалом до рейтингу входять 100 визначених шляхом експертного голосування найвпливовіших осіб.

До топ-10 увійшли:

  • Володимир Зеленський;
  • бізнесмен Рінат Ахметов;
  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
  • бізнесмен Ігор Коломойський;
  • перший помічник президента України Сергій Шефір;
  • заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко;
  • секретар РНБО Олексій Данілов;
  • голова СБУ Іван Баканов;
  • генпрокурор Ірина Венедіктова;
  • бізнесмен Віктор Пінчук.

Мер Києва Віталій Кличко розташувався на 11-й сходинці цього рейтингу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль — на 12-й, п’ятий президент України Петро Порошенко — на 15-й, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук — на 22-й.

За словами Овчиннікової, у цьогорічному рейтингу претендентів оцінювали за «чіткими та жорсткими» критеріями, такими як:

  • гроші;
  • зв’язки;
  • активність;
  • широта сфер впливу.

Хто ж ці люди, які опинилися в топ-10? В першу чергу — це виконавча, законодавча та судова влада, бізнесмени. Абсолютно невеликим є відсоток лідерів громадської думки, творчих особистостей, письменників, вчених, — зазначила Овчиннікова.


Зазначається, що цей проект, започаткований Міжнародним експертним клубом та рейтинговим агентством ElitExpert у вересні 2020 року, був внесений до Національного реєстру рекордів України як наймасштабніший рейтинг за всю історію Незалежності.

Джерело: УНІАН


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