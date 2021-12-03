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МКС. Фото: 24 канал
МКС мало не протаранив шматок американської ракети — що трапилосяhttps://racurs.ua/ua/n163972-mks-malo-ne-protaranyv-shmatok-amerykanskoyi-rakety-scho-trapylosya.htmlРакурс
Міжнародна космічна станція (МКС) змінила свою траєкторію через загрозу протаранення шматком американської ракети.
Уламок насувався на космічну станцію. Про це повідомляє Reuters.
Космічного сміття побільшало після того, як РФ провела випробування в космосі та використала протисупутникові ракети. У результаті цього в космосі утворилися ще більше уламків, які становитимуть небезпеку для космічної діяльності протягом багатьох років.
Через уламки в космосі МКС «посунулася» на 310 метрів, аби уникнути зіткнення.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Міжнародній космічній станції (МКС) визначили кілька можливих місць витоку повітря. Усі вони розташовані в російському модулі «Звєзда».
Джерело: Reuters
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