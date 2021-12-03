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Ракурс
ВООЗ. Фото: istock

Штам «Омікрон» — ВООЗ назвала кількість країн, де знайшли мутацію

3 гру 2021, 18:17
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Штам «Омікрон» із Південної Африки вже знайшли в 38 країнах світу, але варіант «Дельта» досі залишається найпоширенішим у світі.

Про це повідомляє глава відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове.

На цей момент «Омікрон» виявили в 38 країнах у всіх шести регіонах ВООЗ, — сказала вона відповідаючи на питання про ситуацію з коронавірусом у світі.


Найбільше інфікувалися «Омікроном» в Африці. Водночас варіант «Дельта» продовжує залишатися домінантним у всьому світі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на поширення штаму коронавірусу «Омікрон» відреагувала влада України. Кабмін заборонив в’їзд іноземцям та людям без громадянства, які прибули з восьми країн Африки — ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіка, Малаві й перебували на їхній території не менше семи днів упродовж останніх двох тижнів.

Джерело: Ракурс


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