Путін. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n163974-putin-poskarjyvsya-na-bayraktary-na-donbasi.html

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, поскаржився на застосування турецьких бойових безпілотників «Байрактар» на Донбасі.

Такі заяви він зробив під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Під час бесіди Путін наполягав на важливості повного дотримання мінського комплексу заходів 2015 року та інших домовленостей, у тому числі в нормандському форматі. Він назвав політику України «деструктивною» і «спрямованою на зрив мінських угод».

Про це свідчить провокаційна активність Збройних сил України в зоні конфлікту, включаючи застосування ударних безпілотних апаратів «Байрактар, — додали в Кремлі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що безпілотники турецького виробництва Bayraktar щодня працюють на Донбасі. Бойові дрони залучені в операції Об'єднаних сил, але не залітають на непідконтрольну українському уряду територію.