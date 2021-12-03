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Ракурс
Слон. Фото: Dawn

Слон прожил в зоопарке 12 лет и оказался слонихой (ФОТО)

3 дек 2021, 20:18
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Слон прожил 12 лет в сафари-парке в пакистанском городе Карачи и оказался слонихой.

Ветеринары провели обследование здоровья четырех слонов, и выяснили, что одно из животных, которое в течение 12 лет считалось самцом, оказалось самкой. Об этом сообщает Dawn.

В сентябре суд назначил ветеринара Фрэнка Горитца проверить здоровье четырех слонов после того, как организация по защите животных потребовала, чтобы слонам предоставили подходящее место обитания.

Слон. Фото: Dawn

Команда из шести ветеринаров провела исследование, взяла кровь для анализов, понаблюдала за поведением, обследовала ноги и зубы слонов и измерила общее состояние здоровья животных.

Оказалось, что они имеют небольшую степень ожирения и легкий подкожный отек. Также у двух слонов низкий уровень гемоглобина и сниженный объем красных кровяных клеток. Во время осмотра оказалось, что проживший 12 лет в сафари-парке самец по кличке Сону оказался самкой — при ультразвуковом обследовании выявили неактивные яичники.

Ветеринары предложили ввести тренировки для заботы о ногах слонов, хирургически удалить поврежденные и пораженные инфекцией бивни с последующим лечением и вакцинацию. Также животные могут страдать от боли в зубах, и эта проблема может представлять угрозу их жизни.


Напомним, ранее мы сообщали, что «детский сад» для слонят, где они жили вместе со своими мамами, находился в Испании более 100 тыс. лет назад. Там самки воспитывали своих детей, пока они не становились крепкими и самостоятельными.

Источник: Dawn

Источник: Ракурс


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