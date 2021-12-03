Слон. Фото: Dawn

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Ракурс

Слон прожил 12 лет в сафари-парке в пакистанском городе Карачи и оказался слонихой.

Ветеринары провели обследование здоровья четырех слонов, и выяснили, что одно из животных, которое в течение 12 лет считалось самцом, оказалось самкой. Об этом сообщает Dawn.

В сентябре суд назначил ветеринара Фрэнка Горитца проверить здоровье четырех слонов после того, как организация по защите животных потребовала, чтобы слонам предоставили подходящее место обитания.

Команда из шести ветеринаров провела исследование, взяла кровь для анализов, понаблюдала за поведением, обследовала ноги и зубы слонов и измерила общее состояние здоровья животных.

Оказалось, что они имеют небольшую степень ожирения и легкий подкожный отек. Также у двух слонов низкий уровень гемоглобина и сниженный объем красных кровяных клеток. Во время осмотра оказалось, что проживший 12 лет в сафари-парке самец по кличке Сону оказался самкой — при ультразвуковом обследовании выявили неактивные яичники.

Ветеринары предложили ввести тренировки для заботы о ногах слонов, хирургически удалить поврежденные и пораженные инфекцией бивни с последующим лечением и вакцинацию. Также животные могут страдать от боли в зубах, и эта проблема может представлять угрозу их жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что «детский сад» для слонят, где они жили вместе со своими мамами, находился в Испании более 100 тыс. лет назад. Там самки воспитывали своих детей, пока они не становились крепкими и самостоятельными.

Источник: Dawn