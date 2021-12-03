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Ракурс
Байден. Фото:

Решение будет тяжелым — США предупредили Путина на случай вторжения в Украину

3 дек 2021, 20:50
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Джо Байден, президент США, предупредил своего российского коллегу Владимира Путина, что сейчас страна готовит комплекс инициатив против России.

В частности, на случай вторжения российских войск в Украину. Об этом он заявил во время брифинга.

По словам Байдена, он «держит руку на пульсе» и поддерживает постоянный контакт с союзниками в Европе и с Украиной.


И то, что я делаю, это собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив. Инициативы, которые сделают очень трудным решением для Владимира Путина идти вперед и делать то, чего люди опасаются, что он может сделать, — заявил Джо Байден.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение в Украину может готовить Россия. Об этом США предупредили союзников в Европейском Союзе, поскольку напряжение между Москвой и Североатлантическим альянсом растет на фоне проблем в энергетике и миграционном кризисе, спровоцированном подконтрольными Владимиру Путину властями Беларуси.

Источник: Ракурс


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