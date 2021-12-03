Что дарит детям на праздники Кейт Миддлтон, рассказал королевский эксперт

https://racurs.ua/n163978-chto-darit-detyam-na-prazdniki-keyt-middlton-rasskazal-korolevskiy-ekspert.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, считает, что лучше дарить своим детям практичные подарки.

Детей стараются не баловать экстравагантными презентами. Об этом заявила королевский эксперт Кэти Николл.

По ее словам, принц Джордж пользуется iPad в школе. И он, и принцесса Шарлотта технически подкованы, как и большинство современных детей, поэтому в их списке желаемых подарков, наверное, есть какие-то технические устройства, но если речь идет о компьютерной игре, то звездные родители с осторожностью относятся к времени за экраном и выберут простой подарок.

Также королевский эксперт рассказала, какие подарки принц Уильям раньше дарил на Рождество.

Однажды Уильям вручил Кейт бинокль, из чего можно сделать вывод, что пара предпочитает такие подарки. Это то, что можно использовать на открытом воздухе, или то, что действительно будет долго служить, а не просто мгновенная прихоть, — рассказала эксперт.



Также принц Уильям и Кейт Миддлтон обязательно отправят по почте рождественские подарки детям принца Гарри и Меган Маркл — Арчи и Лилибет. Они дарят подарки всей семье, включая всех своих племянниц и племянников.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон вернулась в школу — герцогиня Кембриджская украсила будни учеников лондонской школы Nower Hill High School веселым пальто цвета фуксии от Hobbs за 299 фунтов стерлингов. Вместе с восьмиклассниками жена принца Уильяма побывала на уроке естествознания.