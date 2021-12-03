У Зеленського відповіли на закиди про призначення недоброчесних суддів

Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163980-u-zelenskogo-vidpovily-na-zakydy-pro-pryznachennya-nedobrochesnyh-suddiv.html

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Судова реформа в Україні триває. Вища рада правосуддя (ВРП), яка оцінювала подання про призначення суддів, у своєму висновку написала, що всі новопризначенні президентом Володимиром Зеленським кандидати відповідають критерію доброчесності.

Про це повідомив Офіс президента після інформації про те, що серед призначених 1 грудня суддів були двоє, які виносили рішення проти активістів Євромайдану.

У Зеленського наголосили, що в поданнях ВРП щодо призначення цих суддів не було фактів, «які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади».

Сам факт призначення на посаду судді не дає абсолютного імунітету чи індульгенції від притягнення до відповідальності, серед іншого кримінальної, за вчинені правопорушення, — пояснили в ОП.



Там наголосили, що можуть провести додаткові перевірки у випадку правопорушень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський призначив на посади 28 суддів. Двоє з призначених суддів у 2018 році отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності. Зокрема за те, що переслідували учасників Революції гідності у 2014 році.