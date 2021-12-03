Свято. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n163981-4-grudnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 4 грудня — Введення до храму Пресвятої Богородиці. У цей день батьки Діви Марії святий Йоаким і свята Анна дали обітницю присвятити свою дочку богу і в трирічному віці привели її до Єрусалимського храму. Там вона виховувалась разом з іншими благочестивими дівчатами, вивчала Святе Письмо, займалася рукоділлям, а весь вільний час проводила в молитвах.

За переказами, Марії явились ангели, які розмовляли з нею та подавали їй їжу. У храмі Марія жила до п’ятнадцяти років, а по закінченні цього віку їй за чоловіка був обраний благочестивий вдівець Йосип.

Свято Введення встановилося ще на зорі християнства. У православ’ї він набув широкого поширення в дев’ятому столітті.

Прикмети:

якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення він, навпаки, затримається до весни;

якщо сніг після Введення не розтанув — чекай на добрий врожай хліба;

морозний день віщує холодну і сніжну зиму.

мороз 4 грудня — літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча.

Що заборонено робити 4 грудня: