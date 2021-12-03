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Ракурс
Свято. Фото: ТСН

4 грудня — яке свято відзначають і чого не можна робити

3 гру 2021, 22:35
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Свято завтра — 4 грудня — Введення до храму Пресвятої Богородиці. У цей день батьки Діви Марії святий Йоаким і свята Анна дали обітницю присвятити свою дочку богу і в трирічному віці привели її до Єрусалимського храму. Там вона виховувалась разом з іншими благочестивими дівчатами, вивчала Святе Письмо, займалася рукоділлям, а весь вільний час проводила в молитвах.

За переказами, Марії явились ангели, які розмовляли з нею та подавали їй їжу. У храмі Марія жила до п’ятнадцяти років, а по закінченні цього віку їй за чоловіка був обраний благочестивий вдівець Йосип.


Свято Введення встановилося ще на зорі християнства. У православ’ї він набув широкого поширення в дев’ятому столітті.

Прикмети:

  • якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення він, навпаки, затримається до весни;
  • якщо сніг після Введення не розтанув — чекай на добрий врожай хліба;
  • морозний день віщує холодну і сніжну зиму.
  • мороз 4 грудня — літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча.

Що заборонено робити 4 грудня:

  • цього дня краще не укладати церковний шлюб;
  • 4 грудня заборонялося шити, прибирати і прати;
  • не можна ображатися, злитися, засуджувати когось.

Джерело: Ракурс


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