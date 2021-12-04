Разведка США ждет наступления России на Украину в начале 2022 года - AP

https://racurs.ua/n163983-razvedka-ssha-jdet-nastupleniya-rossii-na-ukrainu-v-nachale-2022-goda-ap.html

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Нападение на Украину возможно в начале 2022 года. Об этом свидетельствуют данные американских разведслужб.

Их обнародовало Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника администрации США.

Собеседник агентства утверждает, что разведка США располагает сведениями о планах России разместить вблизи границы с Украиной до 175 тыс. военнослужащих, причем почти половина из них уже якобы развернута. По его словам, планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием.

Источник добавил, что сотрудники разведки также наблюдают в России усиление пропаганды — увеличение количества заявлений доверенных лиц и публикаций в СМИ «с очернением Украины и НАТО в преддверии потенциального вторжения».

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников оценил численность российских войск возле украинских границ в 94,3 тыс. человек. По его словам, вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января. При этом он подчеркнул, что «эскалация — вероятный сценарий, но не обязательный».

Источник: АР