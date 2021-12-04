Байден настроен на долгий разговор с Путиным об Украине

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Джо Байден, президент США, настроен на долгий разговор с Владимиром Путиным об Украине.

Президент Соединенных Штатов рассчитывает во время продолжительного разговора с Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.

Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нас ждет долгий разговор, — сказал Байден журналистам 3 декабря в Кэмп Дэвиде.

Отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным «красных линиях», президент США сказал, что «не принимает ничьих красных линий».

Риски такого гамбита для Путина, если бы он пошел на вторжение, были бы огромны, — заявил Байден.

Путин 30 ноября на форуме «Россия зовет» сказал, что «красными линиями» для России станут размещение в Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ. Ранее Москва неоднократно предупреждала, что для нее «красной линией» будет вступление Киева в НАТО.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Байдена и Путина должен пройти «в ближайшем будущем». Россияне сообщали якобы о видеоконференции 7 декабря, но точная дата еще не согласована. В Белом доме заявили, что Байден на переговорах с Путиным сконцентрируется на теме Украины.

Россия не должна влиять на решение НАТО по расширению альянса, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Ранее в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

Столтенберг отметил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе станет актуальным, когда эта страна «будет готова, будет соответствовать стандартам».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3 декабря заверил о готовности Украины к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию, — заявил Кулеба в эфире телеканала «Дом».

Напомним, что информагентство AP сообщило, что разведка США ожидает наступления РФ на Украину в начале 2022 года.