Россия атакует Украину на четырех фронтах, утверждает The Washington Post

https://racurs.ua/n163987-rossiya-atakuet-ukrainu-na-chetyreh-frontah-utverjdaet-the-washington-post-karta.html

Ракурс

Американские разведчики выяснили, что Россия готовится напасть на Украину в начале 2022 года на четырех фронтах.

The Washington Post 3 декабря написала, что российские войска сосредотачиваются в четырех точках возле границы с Украиной. В настоящее время там развернуто 50 боевых тактических групп, а также танки и артиллерия, часть которых перекинули недавно.

Как отмечено, на сегодняшний день количество военных РФ вблизи украинско-российской границы составляет около 70 тыс. человек, однако прогнозируется увеличение контингента до 175 тыс. человек. Эти данные ранее обнародовало и агентство Financial Times.

WP утверждает, что Россия направляет войска к границе с Украиной, требуя от Вашингтона гарантий, что Украина не вступит в НАТО, а Североатлантический союз будет воздерживаться от определенных военных действий в Украине и вокруг нее.

Полученный в разведке США документ содержит спутниковые фотографии.

На карте отмечено, что количество российских военных вдоль границ Украины составляет 50 батальонно-тактических групп, но планируется увеличить их численность до 100 батальонно-тактических групп.

Немецкое издание BILD со ссылкой на источники опубликовало свою карту о том, как Россия планирует вторгнуться в Украину. Инсайдеры издания в НАТО считают, что атака может произойти в три этапа — в начале 2022 года.

По информации украинской разведки, с 1 декабря вооруженные силы России и группировки боевиков в ОРДЛО начали новый период оперативной и боевой подготовки. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия планирует напасть на Украину в конце января 2022 года.