Боевики подводят на передовую танки и снайперов – новые данные разведки

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Ракурс

Война с Россией на Донбассе продолжается. Командование оккупационных войск страны-агрессора близ линии столкновения увеличивает количество тяжелого вооружения, снайперских пар и проводит тренировочные сборы для наемников.

Россия продолжает меры по недопущению стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. С этой целью командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения на отдельных направлениях дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты, — говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Украинские военные напоминают, что действия РФ нарушают договоренности об отводе тяжелого вооружения. Также на передовых позициях враг увеличил количество снайперских пар с целью нанести потери личному составу Вооруженных сил Украины и провоцировать ответный огонь.

Со снайперами соединений и частей первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, которые не вовлечены в выполнение боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ, — подытожили украинские разведчики.

Напомним, украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание армии Москвы вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиления дезинформации РФ.