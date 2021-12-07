Бойовики підводять на передову танки і снайперів – нові дані розвідки

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Війна з Росією на Донбасі триває. Командування окупаційних військ країни-агресора біля лінії зіткнення збільшує кількість важкого озброєння, снайперських пар та проводить тренувальні збори для найманців.

Росія продовжує заходи з недопущення стабілізації ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. З цією метою командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти, — йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Українські військові нагадують, що дії РФ порушують домовленості про відведення важкого озброєння. Також на передових позиціях ворог збільшив кількість снайперських пар з метою нанести втрати особовому складу Збройних сил України й провокувати вогонь у відповідь.

Зі снайперами з'єднань і частин першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ, — підсумували українські розвідники.

Нагадаємо, українська влада і західні партнери звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування армії Москви вздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення дезінформації РФ.