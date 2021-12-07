Хто прорвався, той виграв - ЄСПЛ заборонив Польщі висилати мігрантів до Білорусі

https://racurs.ua/ua/n164087-hto-prorvavsya-toy-vygrav-iespl-zaboronyv-polschi-vysylaty-migrantiv-do-bilorusi.html

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) постановив не повертати назад мігрантів, яким вдалося прорватися до Польщі з Білорусі.

Отож, іноземці, які вже перебувають на території Польщі, не можуть бути поверненими до Білорусі.

Суд у Страсбурзі отримав 47 звернень від 198 мігрантів, які штурмували кордон Польщі і Білорусі.

ЄСПЛ заборонив Варшаві висилати зі своєї території тих, хто перебуває на території Польщі і звернувся до суду.

З серпня цього року заявники до ЄСПЛ вказують, що перебувають на території Польщі і просять міжнародного захисту. Крім того, в суді є клопотання, подані проти Латвії і Литви на цю є тему.

По частині звернень ЄСПЛ постановив забезпечити мігрантів продуктами харчування, водою і необхідною медичною допомогою.

Нагадаємо, що режим Олександра Лукашенка в Білорусі атакував кордон Польщі ща допомогою 40 тис. спроб нелегального перетину кордону. Майже 9 тис. таких випадків сталося у листопаді. Польща нарахувала в Білорусі 10 тис. мігрантів, які прагнуть потрапити до ЄС. Ситуація на кордоні Білорусі та ЄС стала напруженою з травня 2021 року.

Керівництво Євросоюзу звинувачує Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни у відповідь на запроваджені проти Мінська санкцій ЄС. 2 грудня ЄС запровадив нові санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які організовують чи допомагають діяльності режиму Лукашенка зі сприяння незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС.