На батьківщині такого не побачиш — мігранти в Білорусі зимують у лісі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n164059-na-batkivschyni-takogo-ne-pobachysh-migranty-v-bilorusi-zymuut-v-lisi-video.htmlРакурс
У Білорусі мігранти, які перебувають у тимчасовому притулку на складах логістичного центру, влаштували акцію протесту. Вони не хочуть повертатися додому, але чекають на можливість потрапити на територію Євросоюзу.
Відповідне відео опубліковане на сторінці у Твіттері прес-служби міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жаріна.
Зазначається, що учасники протесту кричали:
Ми не хочемо їхати додому, ми хочемо їхати до Європи.
У протесті також взяли участь діти.
Водночас не всім мігрантам з Близького Сходу пощастило потрапити в логістичний центр чи повернутися на батьківщину.
Опозиційний білоруський Telegram-канал Nexta опублікував відео, яке показує групу мігрантів, котрим доводиться виживати зимою в лісі при температурі нижче нуля.