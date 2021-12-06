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Ракурс
Зима застала нелегальних мігрантів в білоруському лісі, скріншот відео

На батьківщині такого не побачиш — мігранти в Білорусі зимують у лісі (ВІДЕО)

6 гру 2021, 16:28
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У Білорусі мігранти, які перебувають у тимчасовому притулку на складах логістичного центру, влаштували акцію протесту. Вони не хочуть повертатися додому, але чекають на можливість потрапити на територію Євросоюзу.

Відповідне відео опубліковане на сторінці у Твіттері прес-служби міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жаріна.

Зазначається, що учасники протесту кричали:

Ми не хочемо їхати додому, ми хочемо їхати до Європи.

У протесті також взяли участь діти.

Водночас не всім мігрантам з Близького Сходу пощастило потрапити в логістичний центр чи повернутися на батьківщину.


Опозиційний білоруський Telegram-канал Nexta опублікував відео, яке показує групу мігрантів, котрим доводиться виживати зимою в лісі при температурі нижче нуля.

Джерело: Ракурс


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