Зима застала нелегальных мигрантов в белорусском лесу, скриншот видео

https://racurs.ua/n164059-na-rodine-takogo-ne-uvidish-migranty-v-belarusi-zimuut-v-lesu-video.html

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В Беларуси мигранты, находящиеся во временном убежище на складах логистического центра, устроили акцию протеста. Они не хотят возвращаться домой, но ждут возможности попасть на территорию Евросоюза.

Соответствующее видео было опубликовано на странице в Твиттере пресс-службы министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина.

Отмечается, что протестующие кричали:

Мы не хотим ехать домой, мы хотим ехать в Европу.

В протесте также участвовали дети.

В то же время не всем мигрантам с Ближнего Востока удалось попасть в логистический центр или вернуться на родину.

Оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta опубликовал видео, показывающее группу мигрантов, которым приходится выживать зимой в лесу при температуре ниже нуля.