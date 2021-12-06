Дизайн банкнот евро изменится – подробности. Фото: pexels.com

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Ракурс

Банкнота евро поменяет свой дизайн, чтобы стать более привлекательной для европейцев. Перед этим Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует провести масштабный опрос.

Граждане Европейского Союза смогут подать свои идеи. Ожидается, что процесс обновления дизайна завершится в 2024 году. Об этом говорится в сообщении ЕЦБ.

Впоследствии предложения европейцев будут рассмотрены экспертами. Банк уже назначил членов консультативной группы. Все они представляют разные области: историю, естественные и социальные науки, изобразительное искусство и технологии.

Нынешний дизайн банкнот евро основан на теме «эпох и стилей», представленной окнами, арками и мостами. Через 20 лет пришло время изменить внешний вид банкнот, чтобы сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения.

Дизайн банкнот евро — политически чувствительный вопрос. В типичных изображениях на банкнотах (например, знаменитых поэтов, композиторов или построек) есть риск того, что-то или иное государство почувствует себя недостаточно представленным или недооцененным.