Цены на сахар и крупы остановили рост - что дальше

https://racurs.ua/n164057-ceny-na-sahar-i-krupy-ostanovili-rost-chto-dalshe.html

Ракурс

Стоимость сахара стабилизировалась после роста в первые месяцы осени, сообщила 6 декабря пресс-служба Министерства аграрной политики.

Пшеничная и гречневая крупы в ноябре против октября подешевели на 1%. Цена сахара нормализовалась.

Сезонно подешевел картофель — на 16% против ноября 2020 года. Стабильными остались пока цены на мясо, но подорожали капуста (10%), свекла и лук (4%), морковь (3%).

Одним из факторов повышения стало увеличение издержек производства в связи с высоким ценовым давлением на рынке энергоносителей.

В 2020 году цена на килограмм сахара в Украине выросла на 54,7% и цена на 30−40% превышала общемировую. Поэтому Антимонопольный комитет открыл дело о злоупотреблении положением на рынке против двух крупнейших в Украине производителей сахара и начал изучать рост цен на сахар.

В первом полугодии 2021 года экспорт сахара из Украины упал в 28 раз.

«Ракурс» сообщал о подорожании кофе в мире. К росту цен вызвал неурожай в Бразилии — стране-производителе кофейных зерен. Там наблюдался ряд естественных аномалий.