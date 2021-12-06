Ціни на цукор і крупи зупини зростання - що далі, фото - pixabay

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Ракурс

В Україні зупинилося зростання цін на цукор та деякі види круп. Наприклад, На внутрішньому ринку фіксується зниження та уповільнення темпу зростання цін на пшоняну кашу та гречану крупу.

Вартість цукру стабілізувалася після зростання у перші місяці осені, повідомила 6 грудня прес-служба Міністерства аграрної політики.

Пшоняна і гречана крупи у листопаді проти жовтня подешевшали на 1%. Ціна цукру нормалізувалася.

Сезонно подешевшала каропля — на 16% проти листопада 2020 року. Стабільними залишилися поки ціни на м’ясо, але подорожчали капуста (10%), буряк та цибуля (4%), морква (3%).

Одним із факторів підвищення стало збільшення витрат виробництва у зв’язку з високим ціновим тиском на ринку енергоносіїв.

У 2020 році ціна кілограма цукру в Україні зросла на 54,7% і ціна на 30−40% перевищувала загальносвітову. Через це Антимонопольний комітет відкрив справу про зловживання становищем на риннку проти двох найбільших в Україні виробників цукру і почав вивчати зростання цін на цукор.

У першому півріччі 2021 року експорт цукру з України впав у 28 разів.

«Ракурс» повідомляв про подорожчання кави у світі. До зростання цін спричинив неврожай у Бразилії — країні-виробнику кавових зерен. Там спостерігалася низка природних аномалій.