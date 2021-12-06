Володимир Зеленський, фото: UA.NEWS

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У Запорізькій області затримали чоловіка, який вчора, 5 грудня, повідомив про нібито замінування будівлі Офісу президента в Києві.

Чоловік, який представився як «Апостол», приблизно о 14.10 5 грудня зателефонував до Василівського районного управління поліції Запорізької області та повідомив, що Офіс президента в Києві заміновано. Цю інформацію негайно передали столичній поліції, проте вибухівку в ході вжитих заходів не виявили. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Згодом правоохоронці встановили особу «Апостола» — ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 47-річний житель міста Василівка, який вже двічі відбував покарання за вчинення суспільно небезпечного діяння в медичному закладі з наданням психіатричної допомоги.

Чоловіка затримали, його мобільний телефон та сім-карту вилучили як докази.

Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

У поліції нагадують, що за «телефонний тероризм» законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років, а в разі повторних дій — до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, влітку 2020 року затримали жінку, яка 18 разів повідомляла про «замінування» однієї з будівель Києва.