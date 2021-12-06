Тисяча за вакцинацію – епідеміолог попередила про можливі ризики. Фото: Міноборони

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Тисячу за вакцинацію зможуть отримати українці, які зробили два щеплення від коронавірусу. Водночас медики радять не поспішати людям використовувати ці гроші.

У перші дні після щеплення організм людини більш вразливий і може підхопити коронавірус. Таку думку висловила епідеміолог Людмила Мухарська.

Якщо людина вакцинувалася сьогодні, то це не означає, що завтра вона зможе йти до кінотеатру. Виплати за вакцинацію направляють людей у місця скупчення населення, — зазначила вона.

Епідеміолог додала, що людям після вакцинації варто почекати кілька тижнів, поки в організмі з’являться антитіла.

За словами експерта, відвідувати кінотеатри та інші місця масового скупчення українцям все ж небажано. Мухарська порадила замість кіно на тисячу гривень закупитися книжками, бо «це не вимагає контакту з людьми».

Нагадаємо, Зеленський заявив, що кожен українець, який вакцинується від коронавірусу, отримає 1 тис. грн. Щоб отримати кошти, потрібно зробити два щеплення. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн. Стільки ж — на початку 2022 року.

Тисячу гривень можна буде витратити на культурні заходи, театри, концерти, книги, кіно, туризм Україною. Громадянин з цим сертифікатом чи депозитом зможе обрати кілька послуг, сумарна вартість яких не перевищуватиме 1 тис. грн. Це може бути поїздка в інше місто, відвідування музею чи театру, іншого культурного чи спортивного заходу.

Після верифікації у мобільному додатку громадяни зможуть отримати кошти на безкоштовні віртуальні банківські картки. Щеплені громадяни без «Дії» також зможуть отримати кошти, але пізніше. Цю альтернативу нині допрацьовують.