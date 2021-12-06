Вісім областей та Київ 7 грудня виходять із червоної зони карантину

https://racurs.ua/ua/n164054-visim-oblastey-ta-kyyiv-7-grudnya-vyhodyat-iz-chervonoyi-zony-karantynu.html

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Карантин послаблюється відразу в дев’яти регіонах країни.

З 7 грудня червоний рівень карантину скасовують у Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях та Києві. Таке рішення ухвалили 6 грудня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В МОЗ нагадали, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня.

Стосуються вони у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ — «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

На жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

6 грудня в Україні зросла кількість жовтих областей і зменшилася кількість помаранчевих. Про це свідчать дані на сайті МОЗ. До «жовтої» зони додалася Закарпатська область. Також у цій карантинній зоні Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька і Харківська області.