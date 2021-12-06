Восемь областей и Киев 7 декабря выходят из красной зоны карантина

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Карантин ослабляется сразу в девяти регионах страны.

С 7 декабря красный уровень карантина упраздняют в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и Киеве. Такое решение было принято 6 декабря на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Минздраве напомнили, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, принятые правительством на прошлой неделе.

Касаются они, в первую очередь, невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ — «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

На желтом уровне эпиднебезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

6 декабря в Украине выросло количество желтых областей и уменьшилось количество оранжевых. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. К «желтой» зоне добавилась Закарпатская область. Также в этой карантинной зоне — Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская области.