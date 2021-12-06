Карантинные условия ужесточены в Украине

https://racurs.ua/n164033-karantinnye-usloviya-ujestocheny-v-ukraine.html

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С понедельника, 6 декабря, вступают в силу усиленные карантинные правила.

Изменения затрагивают прежде всего невакцинированных граждан, как в желтых так и в красных регионах. При этом находящиеся на улице граждане должны иметь при себе документы.

Люди без прививки от COVID-19, или не имеющие отрицательного теста или сертификата об выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут участвовать в проведении каких-либо массовых мероприятий, посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес- центры, бассейны, бары, рестораны, кафе.

Срок действия «желтого» сертификата о первой прививке с 6 декабря — 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Это правило должно мотивировать граждан пройти полный курс вакцинации.

Кроме того бизнес должен проверять у посетителей COVID-сертификаты. Без проверки и считывания сертификат не считается предоставленным/проверенным.

Работа банков, автозаправок, ветеринарных магазинов, аптек и продовольственных магазинов в желтом и красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Иными словами, теперь и в желтой, а также оранжевой зонах будут проверять ковид-сертификаты везде, где их раньше должны были проверять только в красной.

Очень важно правило того, как сфера услуг будет проверять документы у посетителей.

Минздрав обязал персонал заведений не просто смотреть эти сертификаты при входе, как это происходит сейчас, а считывать через смартфон QR-код клиента.

Такая возможность есть в приложении «Дія» у каждого пользователя. Нажмите кнопку QR на главной странице программы и так считать код из электронного или бумажного сертификата — выяснить поддельный он или подлинный.

Другими словами, показать в ресторане или троллейбусе отфотошопленный сертификат, чем многие пользовались, уже не получится.

Это правило должно работать и для желтой, и для красной зон. Его исполнение зависит от того, будут ли в ресторанах и торговых центрах сканировать у всех посетителей сертификаты.

3 декабря министр Виктор Ляшко сообщил, что карантин в Украине планируют ослабить в регионах, где улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Потенциально восемь-девять областей готовы выйти из красной зоны.

Министерство здравоохранения уже подало в Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЕБ и ЧС. Заседание планируется провести на следующей неделе.