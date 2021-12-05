Штамм «омикрон» вернул популярность одноименной рок-группе

К группе Omicron вернулась популярность, скриншот видео

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Ракурс

Штамм «омикрон» — новый вариант коронавируса, недавно обнаруженный в Южной Африке, из-за своего названия вернул популярность гонконгской металл-группе Omicron, существовавшей с 2014 по 2016 годы.

Теперь участники группы задумались над скорейшим выпуском нового альбома. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

По словам гитарист группы Ли Хен Чана, когда Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса «омикроном», он начал получать напоминания от друзей и знакомых: «Ваша группа в новостях!».

Группа Omicron, в состав которой, кроме Чана, входили клавишник Тайлер Юнг, барабанщик Алекс Бедвелл и синтезатор-гитарист Адам Робертшоу, до своего распада отыграла всего несколько концертов и даже не успела выпустить альбом.

Лишь в 2020 году участники группы понемногу начали собирать некоторые сделанные ранее студийные записи и сначала планировали выпустить новый альбом летом 2022 года, однако теперь, вероятно, сделают это гораздо раньше.

Из всех возможных слов, которые можно было бы использовать для обозначения вируса, выбрали «омикрон», — отметил Чан. — По правильным или неправильным причинам мы начали получать клики.

По словам Чана, когда участники группы выбирали имя, хотели что-то, что звучало бы «на космическую тематику». Название созвездия Андромеда уже было занято, так что их выбор остановился на следующем «звучащем» имени — звезде Омикрон Андромеды.

Это было отправной точкой. А потом мы погрузились в самое слово, — отмечает Чан. — Наша музыка в основном основана на научно-фантастическом/космическом подходе, а Omicron означает «маленький». Идея заключалась в том, что наши отдельные части — Omicron — вносят свой вклад в общую картину.

Впрочем, группа не хочет ассоциироваться с коронавирусом, поэтому рассматривает возможность переименования в Omicron-2014.

А вот с новым совместным концертом, в отличие от выпуска нового альбома, могут возникнуть проблемы. Дело в том, что участники Omicron со времени его распада разъехались по миру, поэтому, по словам Чена, популярность группы должна еще больше возрасти, чтобы у музыкантов была мотивация преодолеть значительные расстояния для совместного шоу.

Источник: Rolling Stone