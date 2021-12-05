Штам «омікрон» повернув популярність однойменному рок-гурту

До гурту Omicron повернулася популярність, скріншот відео

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Штам «омікрон» — новий варіант коронавірусу, який був нещодавно виявлений у Південній Африці, через свою назву повернув популярність гонконзькому метал-гурту Omicron, котрий існував з 2014 по 2016 роки.

Тепер учасники гурту задумалися над якнайшвидшим випуском нового альбому. Про це повідомляє журнал Rolling Stone.

За словами гітарист гурту Лі Хен Чана, коли Всесвітня організація охорони здоров’я назвала новий штам коронавірусу «омікроном», він почав отримувати нагадування від друзів і знайомих: «Ваша група в новинах!».

Гурт Omicron, до складу якого, окрім Чана, входили клавішник Тайлер Юнг, барабанщик Алекс Бедвелл і синтезатор-гітарист Адам Робертшоу, до свого розпаду відіграв лише кілька концертів і навіть не встиг випустити альбом.

Лише у 2020 році учасники гурту потроху почали збирати деякі зроблені раніше студійні записи і спочатку планували випустити новий альбом влітку 2022 року, проте тепер, ймовірно, зроблять це значно раніше.

З усіх можливих слів, які можна було б використати для позначення вірусу, обрали «омікрон», — зазначив Чан. — З правильних чи неправильних причин ми почали отримували кліки.

За словами Чана, коли учасники гурту обирали ім’я, хотіли щось, що звучало б «на космічну тематику». Назва сузір’я Андромеда вже була зайнята, тож їхній вибір зупинився на наступному імені яке «звучить» — зірці Омікрон Андромеди.

Це було відправною точкою. А потім ми заглибилися в саме слово, — зазначає Чан. — Наша музика значною мірою заснована на науково-фантастичному/космічному підході, а Omicron означає «маленький». Ідея полягала в тому, що наші окремі частини — Omicron — роблять свій внесок у загальну картину.

Втім, гурт не хоче асоціюватися з коронавірусом, тому розглядає можливість перейменування на Omicron-2014.

А ось з новим спільним концертом, на відміну від випуску нового альбому, можуть бути проблеми. Річ у тім, що учасники Omicron з часу його розпаду роз’їхалися по світу, тож, за словами Чена, популярність гурту має ще більше зрости, щоб у музикантів була мотивація подолати значні відстані для спільного шоу.

Джерело: Rolling Stone