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Супутник «Січ-2-30» планують запустити на орбіту 10 січня, фото: Дніпровська митниця
Український супутник відправили до США для запуску на орбіту (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n164031-ukrayinskyy-suputnyk-vidpravyly-do-ssha-dlya-zapusku-na-orbitu-foto.htmlРакурс
Український супутник «Січ-2−30» після завершення митних формальностей відправлено до США без відхилень від графіка.
Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляє прес-служба Дніпровської митниці.
Зазначається, що цей супутник було виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України. Він призначений для цивільних потреб нашої держави — отримання знімків поверхні Землі в оптичному і інфрачервоному діапазоні.
У США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм. У космос «Січ-2−30» планують вивести 10 січня 202 року, запустивши з мису Канаверал (штат Флорида, США).
Нагадаємо, супутник «Січ-2−30» планують запустити ракетою Falcon 9 приватної американської космічної компанії SpaceX.
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