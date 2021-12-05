Супутник «Січ-2-30» планують запустити на орбіту 10 січня, фото: Дніпровська митниця

https://racurs.ua/ua/n164031-ukrayinskyy-suputnyk-vidpravyly-do-ssha-dlya-zapusku-na-orbitu-foto.html

Ракурс

Український супутник «Січ-2−30» після завершення митних формальностей відправлено до США без відхилень від графіка.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляє прес-служба Дніпровської митниці.

Зазначається, що цей супутник було виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України. Він призначений для цивільних потреб нашої держави — отримання знімків поверхні Землі в оптичному і інфрачервоному діапазоні.

У США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм. У космос «Січ-2−30» планують вивести 10 січня 202 року, запустивши з мису Канаверал (штат Флорида, США).

Нагадаємо, супутник «Січ-2−30» планують запустити ракетою Falcon 9 приватної американської космічної компанії SpaceX.