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Супутник «Січ-2-30» планують запустити на орбіту 10 січня, фото: Дніпровська митниця

Український супутник відправили до США для запуску на орбіту (ФОТО)

5 гру 2021, 21:23
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Український супутник «Січ-2−30» після завершення митних формальностей відправлено до США без відхилень від графіка.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляє прес-служба Дніпровської митниці.

Зазначається, що цей супутник було виготовлено в Дніпрі в рамках Національної космічної програми України. Він призначений для цивільних потреб нашої держави — отримання знімків поверхні Землі в оптичному і інфрачервоному діапазоні.

У США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм. У космос «Січ-2−30» планують вивести 10 січня 202 року, запустивши з мису Канаверал (штат Флорида, США).


Супутник «Січ-2-30» планують запустити на орбіту 10 січня, фото: Дніпровська митниця

Нагадаємо, супутник «Січ-2−30» планують запустити ракетою Falcon 9 приватної американської космічної компанії SpaceX.

Джерело: Ракурс


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