ЗСУ 6 грудня виповнюються 30 років, фото: «Українська правда»

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В Україні завтра, 6 грудня, одночасно у шести містах відбудуться святкування з нагоди 30-річння Збройних сил.

Урочистості розпочнуться 6 грудня о 18.00, між містами, де відбуватиметься святкування, влаштують телеміст, повідомляє прес-служба Міноборони.

Святкові заходи відбудуться в таких локаціях:

у Харкові — на площі Свободи. Тут президент України Володимир Зеленський візьме участь в урочистих заходах та спільно з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним передасть привітання. Також на головній площі Харкова відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам — трьох танків Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е і 10 броньованих автомобілів «Козак-2М1»;

в Одесі — біля морського вокзалу. Тут за участі міністра оборони Олексія Резнікова відбудеться церемонія включення до складу Військово-Морських сил ЗСУ 21 патрульного катера «Айленд», а також передача іншої техніки, серед якої — 12 автомобілів HMMWV;

у Краматорську — на площі Миру. Тут заходи відбуватися за участі командувача Об'єднаними силами Олександра Павлюка. Буде здійснено урочисту передачу військовим 34 автомобілів «Козак-2М1»;

у Львові — біля Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Тут відбудеться передача ЗСУ 15 автомобілів HMMWV.

у Києві — на вулиці Михайлівській. Тут відбудеться передача ЗСУ 13 автомобілів HMMWV.

у військовому містечку Озерне в Житомирській області.

У програмі урочистостей — концерти, неформальне спілкування, частування армійською кашею та чаєм усіх, хто відвідає свято. Зокрема, у Харкові виступить гурт «Друга Ріка», в Одесі — Pianoбой, у Краматорську — «Брутто», у Львові — «Скай», у Києві — «Антитіла».