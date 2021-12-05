День Збройних сил України припадає на 6 грудня, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n164028-6-grudnya-vidznachaut-den-zbroynyh-syl-ukrayiny.html

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6 грудня щороку відзначають День Збройних сил України. Це свято було запроваджене постановою Верховної Ради у 1993 році.

Цю дату обрано, оскільки 6 грудня 1991 року було ухвалено закон «Про Збройні сили України».

Символічно ця дата збігається з початком Першого Зимового Походу армії УНР (6 грудня 1919 року — 6 травня 1920 року) — найгероїчнішої сторінки воєнного мистецтва періоду Визвольних змагань 1917—1922 років.

Версія, що саме тому 6 грудня визначили Днем ЗСУ, є ймовірною, але не підтвердженою.

В останні роки, в умовах російської агресії, цього дня проводиться літургія та заходи зі вшанування українських військових.

Також на 6 грудня припадає неофіційне свято — День народження мікрохвильової печі. Цю дату обрано, оскільки 6 грудня 1945 року було отримано перший офіційний патент на використання мікрохвиль для приготування їжі. Перші мікрохвильові печі за цим патентом були виготовлені у 1949 році в США для швидкого розморожування стратегічних запасів продуктів.

Православна церква цього дня вшановує святого Амфілохія Іконійського — одного з Отців церкви. Він жив у IV столітті і був сучасникам та другом Василія Великого і Григорія Богослова. Останньому він також був двоюрідним братом.

Крім того, 6 грудня — день святкування та вшанування пам’яті святого Миколая у католиків та православних, які дотримуються григоріанського та новоюліанського календарів. Ті, хто дотримуються юліанського календаря, відзначають це свято 19 грудня.

Народні прикмети: