День Вооруженных сил Украины приходится на 6 декабря, фото: Минобороны Украины

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6 декабря каждый год отмечают День Вооруженных сил Украины. Этот праздник был введен постановлением Верховной Рады в 1993 году.

Эта дата выбрана, поскольку 6 декабря 1991 года был принят закон «О Вооруженных Силах Украины».

Символически эта дата совпадает с началом Первого Зимнего Похода армии УНР (6 декабря 1919 года — 6 мая 1920 года) — самой героической страницы военного искусства периода Освободительной борьбы 1917−1922 годов.

Версия, что именно поэтому 6 декабря определили Днем ВСУ, вероятна, но не подтверждена.

В последние годы, в условиях российской агрессии, в этот день проводится литургия и мероприятия по оказанию почестей украинским военным.

Также на 6 декабря выпадает неофициальный праздник — День рождения микроволновой печи. Эта дата выбрана, поскольку 6 декабря 1945 года был получен первый официальный патент на использование микроволн для приготовления пищи. Первые микроволновые печи по патенту были изготовлены в 1949 году в США для быстрого размораживания стратегических запасов продуктов.

Православная церковь в этот день чествует святого Амфилохия Иконийского — одного из Отцов церкви. Он жил в IV веке и был современником и другом Василия Великого и Григория Богослова. Последнему он также был двоюродным братом.

Кроме того, 6 декабря — день празднования и памяти святого Николая у католиков и православных, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календарей. Придерживающиеся юлианского календаря отмечают этот праздник 19 декабря.

Народные приметы: