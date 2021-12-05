ВСУ 6 декабря исполняются 30 лет, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n164030-30-letie-vsu-budut-prazdnovat-odnovremenno-v-shesti-gorodah-detali.html

Ракурс

В Украине завтра, 6 декабря, одновременно в шести городах состоятся празднования 30-летия Вооруженных сил.

Торжества начнутся 6 декабря в 18.00, между городами, где будет проходить празднование, устроят телемост, сообщает пресс-служба Минобороны.

Праздничные мероприятия состоятся в следующих локациях:

в Харькове — на площади Свободы. Здесь президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях и совместно с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным передаст поздравления. Также на главной площади Харькова состоится военный марш и передача техники боевым бригадам — трех танков Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей «Козак-2М1»;

в Одессе — у морского вокзала. Здесь с участием министра обороны Алексея Резникова состоится церемония включения в состав Военно-Морских сил ВСУ 21 патрульного катера «Айленд», а также передача другой техники, среди которой — 12 автомобилей HMMWV;

в Краматорске — на площади Мира. Здесь мероприятия будут проводиться при участии командующего Объединенными силами Александра Павлюка. Будет осуществлена торжественная передача военным 34 автомобилей «Козак-2М1»;

во Львове — возле Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Здесь состоится передача ВСУ 15 автомобилей HMMWV.

в Киеве — на улице Михайловской. Здесь состоится передача ВСУ 13 автомобилей HMMWV.

в военном городке Озерное в Житомирской области.

В программе торжеств — концерты, неформальное общение, угощение армейской кашей и чаем всех, кто посетит праздник. В Харькове выступит группа «Друга Ріка», в Одессе — Pianoбой, в Краматорске — «Брутто», во Львове — «Скай», в Киеве — «Антитела».