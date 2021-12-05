Спутник «Січ-2-30» планируют запустить на орбиту 10 января, фото: Днепровская таможня

https://racurs.ua/n164031-ukrainskiy-sputnik-otpravili-v-ssha-dlya-zapuska-na-orbitu-foto.html

Ракурс

Украинский спутник «Січ-2−30» после завершения таможенных формальностей отправлен в США без отклонений от графика.

Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Днепровской таможни.

Этот спутник был изготовлен в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины. Он предназначен для гражданских нужд нашего государства — получения снимков поверхности Земли в оптическом и инфракрасном диапазоне.

В США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем. В космос «Січ-2−30» планируют вывести 10 января 202 года, запустив с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Напомним, спутник «Січ-2−30» планируют запустить ракетой Falcon 9 частной американской космической компании SpaceX.