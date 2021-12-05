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Спутник «Січ-2-30» планируют запустить на орбиту 10 января, фото: Днепровская таможня

Украинский спутник отправили в США для запуска на орбиту (ФОТО)

5 дек 2021, 21:23
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Украинский спутник «Січ-2−30» после завершения таможенных формальностей отправлен в США без отклонений от графика.

Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба Днепровской таможни.

Этот спутник был изготовлен в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины. Он предназначен для гражданских нужд нашего государства — получения снимков поверхности Земли в оптическом и инфракрасном диапазоне.

В США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем. В космос «Січ-2−30» планируют вывести 10 января 202 года, запустив с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Спутник «Січ-2-30» планируют запустить на орбиту 10 января, фото: Днепровская таможня


Напомним, спутник «Січ-2−30» планируют запустить ракетой Falcon 9 частной американской космической компании SpaceX.

Источник: Ракурс


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