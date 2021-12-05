У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164025-omikron-navryad-chy-pohodyt-vid-shtamu-delta-ucheni.html

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Штам коронавірусу «Омікрон», який нещодавно був вперше виявлений на півдні Африки, а зараз поступово поширюється в інших регіонах, навряд чи походить від домінуючого наразі у світі штаму «дельта» чи поширеного раніше штаму «альфа».

Про це заявив професор медичного факультету Університету Кейо (Японія) Косакі Кендзіро, команда якого вивчає походження, зміни та вплив різних варіантів коронавірусу, про які повідомляється у світі, інформує телеканал NHK.

За словами Косакі, учені наразі не можуть визначити географічне походження «омікрону», але це, ймовірно, локація, де геномний аналіз не був повністю проведений.

Учений зазначив, що вперше про «омікрон» повідомив дослідницький інститут у Південній Африці, але дані вказують на те, що цей варіант вже поширився в Європі.

Косакі додав, що, скоріше за все, «омікрон» виник в результаті накопичення мутацій штаму, який відрізняється від варіантів «альфа» та «дельта». Штам «омікрон» має приблизно 30 мутацій шиповидного білка — частини вірусу, яка виступає над його поверхнею і прикріплюється до клітин людського організму. Це втричі більше, ніж у штаму «дельта» та інших варіантів.

Учений додав, що «омікрон» також має генетичні зміни, пов’язані з ферментом, який сприяє розмноженню вірусу.

За словами Косакі, потрібно провести додаткові дослідження, щоб дізнатися, чи може «омікрон» викликати серйозні симптоми.

Джерело: NHK