Незряча волонтерка з Луцька передала бійцям партію в’язаних рукавиць, фото: штаб ООС

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Бійці Нацгвардії, які зараз виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС), отримали партію рукавиць, які зв’язала незрячий волонтер з Луцька Валентина Мазурик.

За сім років, впродовж яких жінка допомагає військовим, вона власноруч зв’язала для них понад 3 тис. рукавиць. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Зазначається, що на цю працю жінку спонукав син, який чотири роки служив медиком у батальйоні Нацгвардії імені генерала Кульчицького.

Саме тоді вирішила — має допомагати тим, хто захищає Україну. В’язати вчилася кілька місяців, бо ж не так легко наосліп справлятися з нитками та спицями, — зазначаться в повідомленні.

Зазначається, що жінка з часом розробила власну технологію в’язання, щоб у рукавицях було не лише тепло, а й зручно працювати.

Перш за все, рукавиці мають бути практичні. Роблю так, щоб в них зручно було працювати хлопцям у холодну пору. В’яжу щодня протягом року, буває по 12−14 годин. А з настанням холодів передаю нав’язане військовим на схід, — розповіла волонтер.

До кожної пари рукавиць вона також додає листівку з побажаннями миру та злагоди військовим, а також номером свого телефону. Нерідко бійці телефонують їй та дякують за працю.

Нагадаємо, сьогодні 5 грудня, відзначають Всесвітній день волонтерів.