5 грудня — яке свято відзначають завтраhttps://racurs.ua/ua/n164007-5-grudnya-yake-svyato-vidznachaut-zavtra.htmlРакурс
Свято 5 грудня за православним календарем — день пам’яті мученика Прокопія Кесарійського. Він народився та жив в Єрусалимі. Прокопій служив читцем в Кесарійській церкві.
Святий прославився своїм праведним життям, за що Господь нагородив його вмінням творити чудеса. Він зцілював хворих та допомагав бідним. Прокопія змушували відректися від віри, але він стояв на своєму. За це проповідника стратили.
День ангела святкують Олексій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Прокопій, Петро, Павло та Федір.
5 грудня українці святкують День працівників статистики. Це професійне свято людей, які докладають сили для того, щоб офіційна статистика в нашій країні відповідала стандартам, прийнятим в світі.
Щороку 5 грудня святкують Міжнародний день волонтера. Свято заснувала Організація Об'єднаних Націй в 1985 році.
Цей день повинен спонукати суспільство до проведення добровільної безплатної праці в різноманітних сферах діяльності. В Україні активна волонтерська діяльність розпочалася в 2014 році під час Революції гідності.
День в історії:
- 1492 рік — Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті);
- 1848 рік — у США розпочалася «золота лихоманка»;
- 1879 рік — в США запатентували першу автоматичну телефонну станцію;
- 1917 рік — відкрили Українську академію мистецтв;
- 1919 рік — Симон Петлюра виїхав з України в Польщу під тиском ворожих армій;
- 1933 рік — в США скасували «сухий закон»;
- 1949 рік — Єрусалим став столицею Ізраїлю;
- 2001 рік — провели перший всеукраїнський перепис населення.