5 грудня – яке свято відзначають завтра. Фото: kordon

https://racurs.ua/ua/n164007-5-grudnya-yake-svyato-vidznachaut-zavtra.html

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Свято 5 грудня за православним календарем — день пам’яті мученика Прокопія Кесарійського. Він народився та жив в Єрусалимі. Прокопій служив читцем в Кесарійській церкві.

Святий прославився своїм праведним життям, за що Господь нагородив його вмінням творити чудеса. Він зцілював хворих та допомагав бідним. Прокопія змушували відректися від віри, але він стояв на своєму. За це проповідника стратили.

День ангела святкують Олексій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Прокопій, Петро, Павло та Федір.

5 грудня українці святкують День працівників статистики. Це професійне свято людей, які докладають сили для того, щоб офіційна статистика в нашій країні відповідала стандартам, прийнятим в світі.

Щороку 5 грудня святкують Міжнародний день волонтера. Свято заснувала Організація Об'єднаних Націй в 1985 році.

Цей день повинен спонукати суспільство до проведення добровільної безплатної праці в різноманітних сферах діяльності. В Україні активна волонтерська діяльність розпочалася в 2014 році під час Революції гідності.

День в історії: