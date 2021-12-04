Погода в Україні. Фото: istockphoto.com

https://racurs.ua/ua/n163997-magnitna-burya-ta-snig-pogoda-v-nedilu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 5 грудня, в неділю, буде мінливою. У північних, західних та східних регіонах очікується сніг із дощем.

Вітер північно-східний, південно-східний, 2−5 м/с, пориви до 11 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде мінливою, пройде невеликий сніг. Температура вночі складе 4° морозу, вдень буде 0−1° з позначкою плюс.

Погода у Львові очікується похмура, з дощем та мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−3° нижче нуля, вдень піднімуться до 2° тепла.

Погода в Харкові буде без опадів. Температура вночі опуститься до 2−4° морозу, а вдень буде 1° вище нуля.

Погода в Одесі очікується дощовою та похмурою. Вночі стовпчики термометрів покажуть 0−1° тепла, вдень прогнозується до 8° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 грудня буде неспокійною, вранці очікується слабка магнітна буря.

Нагадаємо, прогноз магнітних бур на грудень 2021 року оновили вчені. Згідно з прогнозом, геомагнітні коливання не дуже часто турбуватимуть українців. Перша магнітна буря очікується вже на початку місяця.

Джерело: Gismeteo