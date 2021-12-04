Напад на Україну – у скільки обходиться утримання військ РФ на кордоні. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n163996-napad-na-ukrayinu-u-skilky-obhodytsya-utrymannya-viysk-rf-na-kordoni.html

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До нападу на Україну готується Російська Федерація. Країна-агресор витрачає на утримання 94 тис. військових біля кордону з Україною близько 10 млн дол. на добу.

Таку думку висловив капітан 1-го рангу, екс-заступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко в ефірі телеканалу «Дом».

За його словами, порівнюючи з іншими військовими операціями, ця сума не є надто масштабною. Наприклад, утримання коаліційних сил в Афганістані на піку цієї операції у 2011−2012 році обходилося в третину мільярда на добу.

Водночас бюджет Російської Федерації упродовж 25 років збільшився у 12 разів. На одного військового припадає 100 тис. дол., що в шість разів більше, ніж на одного військового України.

Це дає РФ змогу використати маневри вздовж кордону з метою психологічного впливу на українців. У такій позиції впливу наша держава перебуває з 2014 року.

Перекидають нові ракетні системи, перекидають авіацію, танки, створюють умови для людей. Формується контруправління. Тому що війська значно збільшуються в розмірах та стають об'єднані — в їхньому складі вже одразу різні формування різних видів та родів збройних сил. Тобто загалом відбувається нарощування бойового потенціалу, — пояснив експерт.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може відбутися в кінці січня. Ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов’язковим. За його словами, українська розвідка вивчає усі сценарії, включно з найгіршими.

Сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні в ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тис. осіб.

Джерело: «Дом»