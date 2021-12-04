Нападение на Украину – во сколько обходится содержание войск РФ на границе. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n163996-napadenie-na-ukrainu-vo-skolko-obhoditsya-soderjanie-voysk-rf-na-granice.html

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К нападению на Украину готовится Российская Федерация. Страна-агрессор тратит на содержание 94 тыс. военных возле границы с Украиной около 10 млн. дол. в сутки.

Такое мнение высказал капитан 1-го ранга, экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко в эфире телеканала «Дом».

По его словам, сравнивая с другими военными операциями, эта сумма не слишком масштабная. К примеру, содержание коалиционных сил в Афганистане на пике этой операции в 2011—2012 году обходилось в треть миллиарда в сутки.

В то же время бюджет Российской Федерации за 25 лет увеличился в 12 раз. На одного военного приходится 100 тыс. долл., что в шесть раз больше, чем на одного военного Украины.

Это позволяет РФ использовать маневры вдоль границы с целью психологического воздействия на украинцев. В такой позиции наше государство находится с 2014 года

Перебрасываются новейшие ракетные системы, перебрасывается авиация, танки, создаются условия для людей. Формируется контруправление. Потому что войска значительно увеличиваются в размерах и становятся объединенные — в их составе уже сразу различные формирования различных видов и родов вооруженных сил. То есть, в принципе, идет наращивание боевого потенциала, — объяснил эксперт.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину может произойти в конце января. Эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным. По его словам, украинская разведка изучает все сценарии, включая самые худшие.

Суммарное количество войск на территории Российской Федерации, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек.

Источник: «Дом»