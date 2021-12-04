«Омикрон» очень заразен, но ВОЗ призывает не паниковать, фото - Nikkey Asia

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Штамм «Омикрон» заразен, но Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир не должен паниковать из-за него.

Лучшая реакция властей и граждан — это подготовиться к его распространению, заявила ведущая ученая ВОЗ Сумя Сваминатан на конференции Reuters NEXT.

Она убеждает, что нынешняя ситуация в мире очень отличается от той, что была год назад.

Согласно сообщениям, «Омикрон» обнаружили в почти 40 странах. До сих пор до конца неясно, является ли этот штамм более заразным и менее восприимчивым к вакцинам.

По предварительным данным ученых из Южной Африки, где «Омикрон» обнаружили впервые, он способен в определенной степени избегать иммунной защиты от Covid-19, хотя эксперты предупреждают, что этот анализ не является окончательным.

Сваминатан сказала, что этот штамм — «очень заразен». Ссылаясь на данные из Южной Африки, она предположила, что «Омикрон» может стать доминантным штаммом по всему миру, хотя это трудно предположить. Она добавила, что в настоящее время 99% случаев заражений во всем мире приходится на штамм «Дельта».

Насколько нужно волноваться? Нам нужно быть готовыми и осторожными, а не паниковать, потому что нынешняя ситуация отличается от той, что была год назад, — сказала она.

Всемирная организация здравоохранения пока не зафиксировала смертельные случаи от коронавируса штамма Omicron среди инфицированных людей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей ВОЗ.

Я еще не видел записи о смерти, связанные со штаммом Omicron. Но мы собираем все показания, их будет больше, потому что больше стран отслеживают это и тестируют людей. Так что у нас будет больше заражений, больше информации, но, надеюсь, не смертей, — заявил представитель организации.

В ВОЗ добавили, что еще изучают особенности нового штамма, в том числе по поводу его возможного большего уровня заразности.

На днях все большее число стран приостанавливают авиасообщение с югом Африки после обнаружения там нового штамма коронавируса.

Национальный институт инфекционных заболеваний Южной Африки сообщил, что более 70% всех вирусных геномов, секвенированных в ноябре, — это новый вариант. Ученые дискутируют, потребуется ли ежегодная прививка, а ВОЗ призывает к равенству в распределении вакцин.

Источник: Reuters, The Guardian