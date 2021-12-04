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Ракурс
Связь COVID-вакцины и СПИДа — заявление президента Бразилии проверит суд

Связь COVID-вакцины и СПИДа — заявление президента Бразилии проверит суд

4 дек 2021, 14:06
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Верховный суд Бразилии инициировал проверку после скандальных и неподтвержденных заявлений президента страны Жаира Болсонару о том, что вакцины от коронавируса могут увеличить риск заражения СПИДом.

Как сообщает BBC, эти заявления он сделал еще в октябре. Из-за фейковых высказываний он был временно заблокирован на Facebook и YouTube. Его слова о том, что привитые от COVID-19 якобы более склонны к заражению СПИДом, были опровергнуты учёными и медиками.

Речь идет о видеозаписи, в которой Болсонару заявил о связи между прививкой против коронавируса и СПИДом. Выступая в октябре в прямом эфире на Facebook, он сослался на несуществующие на самом деле «официальные отчеты» британского правительства, согласно которым у людей, полностью привитых от коронавируса, СПИД развивается «намного быстрее, чем ожидалось».

После обвинений в распространении медицинской дезинформации Facebook удалила это видео, а аккаунт президента на YouTube был на неделю заблокирован.

3 декабря сенаторы Бразилии одобрили обвинения против президента из-за ситуации с COVID-19. Гособвинителю поручено проверить, не связаны ли заявления Болсонара с группой его сторонников, против которых уже ведется расследование по распространению ложной информации.

Так называемый «Департамент ненависти» с начала пандемии распространял фейковые данные и призывал к военному перевороту, который дал бы Болсонару неограниченную власть.


Против Болсонара уже ведется отдельное расследование по поводу его решений во время борьбы с пандемией в Бразилии. Президент Бразилии ранее не стал вакцинироваться от коронавируса и считается одним из последовательных противников вакцинации среди мировых лидеров.

Страна занимает второе место в мире по смертности от COVID-19: в Бразилии погибли более 615 тыс. человек, инфицировано более 22,1 млн человек. Специалисты опасаются, что это неточные данные, реальные цифры могут быть намного выше.

Источник: Ракурс


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