Зв'язок COVID-вакцини та СНІДу - заяву президента Бразилії перевірить суд

https://racurs.ua/ua/n163994-zv-yazok-covid-vakcyny-ta-snidu-zayavu-prezydenta-brazyliyi-pereviryt-sud.html

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Верховний суд Бразилії ініціював перевірку після скандальних та непідтверджених заяв президента країни Жаїра Болсонару про те, що вакцини від коронавірусу нібито можуть збільшити ризик зараження на СНІД.

Як повідомляє BBC, ці заяви він зробив ще у жовтні. За фейкові висловлювання він був тимчасово заблокований на Facebook та YouTube. Його слова про те, що щеплені від COVID-19 нібито більше схильні до зараження СНІДом, були спростовані вченими та медиками.

Йдеться про відеозапис, у якому Болсонару заявив про зв’язок між щепленням проти коронавірусу та СНІДом. Виступаючи в жовтні в прямому ефірі на Facebook, він послався на неіснуючі насправді «офіційні звіти» британського уряду, згідно з якими у людей, повністю щеплених від коронавірусу, СНІД розвивається «набагато швидше, ніж очікувалося».

Після звинувачень у поширенні медичної дезінформації Facebook видалила це відео, а обліковий запис президента на YouTube був на тиждень заблокований.

3 грудня сенатори Бразилії схвалили звинувачення проти президента через ситуацію із COVID-19. Держобвинувачеві доручено перевірити, чи не пов’язані заяви Болсонару з групою його прихильників, проти яких уже ведеться розслідування щодо розповсюдження неправдивої інформації.

Так званий «Департамент ненависті» з початку пандемії поширював фейкові дані та закликав до військового перевороту, який дав би Болсонару необмежену владу.

Проти Болсонару вже ведеться окреме розслідування щодо його рішень під час боротьби з пандемією у Бразилії. Президент Бразилії раніше не став вакцинуватися від коронавірусу і вважається одним з послідовних противників вакцинації серед світових лідерів.

Країна посідає друге місце у світі за смертністю від COVID-19: у Бразилії загинуло понад 615 тис. людей, інфіковано понад 22,1 млн осіб. Фахівці побоюються, що це неточні дані, реальні цифри можуть бути набагато вищими.