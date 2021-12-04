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Ракурс
Медведев раздал партбилеты партии Путина главарям боевиков ЛДНР

Медведев раздал партбилеты партии Путина главарям боевиков ЛДНР

4 дек 2021, 13:34
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Предводители квази-группировок ДНР и ЛНР получили партийные билеты политической партии Владимира Путина «Единая Россия».

Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием заключительного этапа съезда «Единой России» в Москве. На нем партия, считающаяся опорой режима Владимира Путина в РФ, планирует переизбрать руководящие и центральные органы партии.

Партбилеты Пушилину и Пасечнику вручил экс-президент РФ Дмитрий Медведев, ныне возглавляющий «Единую Россию».

Главари ЛНР Леонид Пасечник и ДНР Денис Пушилин отныне находятся в политической партии Российской Федерации.

Об этом 4 декабря написал Telegram-канале «единороссов».

Ранее Медведев написал колонку об Украине и украинских политиках, которых назвал «невеждами и слабыми людьми».


Первые партбилеты «Единая Россия» раздала на оккупированном Донбассе в ноябре. МИД Украины назвал это попыткой спасти партию от падения рейтингов. По мнению спикера МИД Олега Николенко, политагитация «Единой России» и открытие ячеек на Донбассе противоречат минским соглашениям.

Украина также неоднократно заявляла, что не признает российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.

Источник: Ракурс


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